In Klingenthal findet ab Dienstag der FIS Sommer Grand Prix in der Nordischen Kombination statt. Am Start sind rund 60 Männer aus elf und knapp 30 Frauen aus neun Ländern. Zunächst stehen Training und provisorischer Wertungssprung auf dem Programm. Mittwoch werden die Sieger ermittelt. Nach Oberwiesenthal am vergangenen Wochenende ist Klingenthal die zweite Station der Kombinationstournee.