Einsatzkräfte der Bundespolizei, der sächsischen und bayerischen Landespolizei und des Zolls haben am Mittwoch eine gemeinsame Kontrolle im Vogtland durchgeführt. Auf der Autobahnraststätte Vogtland Nord an der A72 nahmen sie in beiden Fahrtrichtungen auffällige Fahrzeuge genauer unter die Lupe. An der mehrstündigen Aktion des sogenannten Fahndungs- und Kompetenzzentrums (FKZ) Vogtland waren 67 Beamte beteiligt.