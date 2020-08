Die Anbindung Südwestsachsens steht in direktem Zusammenhang zur noch fehlenden Elektrifizierung in Franken und der Oberpfalz. Derzeit endet die Oberleitung in Hof. Der Fahrgastverband fordert die Elektrifizierung beider Strecken Richtung Süden, die über Weiden nach Regensburg und über Pegnitz nach Nürnberg führen. Nach der Wende gab es bereits Zweistunden-Takt im Fernverkehr auf zwei Linien von Görlitz nach Oberstdorf und von Berlin nach Karlsruhe, die wechselseitig Anschluss in Reichenbach im Vogtland hatten. Vor der Wende fuhren sogenannte Interzonenzüge über die Grenzübergangsstelle Gutenfürst, etwa von Rostock und Görlitz nach München und von Dresden nach Stuttgart.



Die Einführung eines modernen ICE-Verkehrs zwischen Nürnberg und Dresden scheiterte vor 20 Jahren an den störanfälligen Diesel-ICE-Zügen, die inzwischen ausgemustert sind. Ende 2006 verkehrte der letzte Intercity zwischen Dresden und Nürnberg. Seither sind nur noch Nahverkehrszüge unterwegs. Der schnelle Fernverkehr fährt seit Dezember 2017 zwischen Leipzig und Nürnberg über die Neubaustrecke durch den Thüringer Wald.