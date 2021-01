Schwierigkeiten gebe es auch bei der Datenübermittlung. Die Testlabore müssten ihre Daten seit dem 1. Januar direkt an das RKI melden. Von dort würden sie dann digital an die Gesundheitsämter übermittelt. Damit gebe es derzeit noch Probleme, sagte Wendler. Daher würde der Landkreis weiterhin darauf bestehen, dass die Daten vom RKI an das Gesundheitsamt weiterhin parallel per Fax gesendet würden. "Nehmen wir die aktuellen Zahlen vom Montag. Vom RKI sind acht positive Testergebnisse elektronisch an das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises übermittelt worden." Dort seien jedoch allein 65 Fälle bearbeitet worden, die per Fax übermittelt worden seien. "Die elektronischen Meldungen kommen also nicht rechtzeitig bei uns an. Woran das liegt, kann nur das RKI beantworten." Dort gäbe es nach Aussage der Verantwortlichen jedoch keine Probleme.