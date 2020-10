Mit Bezug auf die in dieser Woche vorgestellte Klimastudie zur Schneesicherheit in Sachsen fordert der Landestourismusverband Sachsen Hilfe vom Freistaat. Der Landrat des Vogtlands Rolf Keil als Präsident des Verbandes sagte, die Tourismusorte bräuchten auch weiterhin Unterstützung bei Investitionen und Planungsvereinfachungen. Für Urlauber und Gäste müssten vielfältige Angeboten für alle Jahreszeiten geschaffen werden, wie etwa Rad- und Wanderwege. Konkret nennt der Verband die Schlagworte Natururlaub und Mountainbiking.

Die Herausforderungen im Wintertourismus - mit und ohne Schnee - beschäftigen die Touristiker in Gebirgsregionen schon seit vielen Jahren. Das Ziel ist, Gäste mit vielfältigen, saisonabhängigen Angeboten zu allen Jahreszeiten zu begeistern.

Die Fremdenverkehrsfachleute betonen jedoch auch: "Bei allen Überlegungen und Bemühungen gilt es zu beachten, dass die Studie eine Prognose für die nächsten 30 Jahre darstellt, deshalb kann es auch weiterhin Winter in den sächsischen Kammlagen geben und der klassische Wintersport möglich sein." Laut einer Klimastudie des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie werden Winter mit ausreichend Schnee für Sport künftig immer seltener. Ursache sei vor allem die Temperaturentwicklung. Das Landesamt hat im Rahmen der "Tourismusstrategie Sachsen" die fachliche Grundlage zur Einschätzung der Schneesicherheit in Sachsen erarbeitet. Für 28 Skigebiete wurde untersucht, wie sich die natürliche Schneedecke und die meteorologischen Rahmenbedingungen zur Erzeugung von Kunstschnee entwickeln. Betrachtet wurden die Zeiträume 1961 bis 2015 sowie 2021 bis 2050.

Für jedes Skigebiet liegen jetzt Klima-Steckbriefe vor. Im Vergleich zur Periode 1961 bis 1990 seien die Winter in Sachsen oberhalb von 400 Metern um etwa ein Grad wärmer geworden. Die mittlere Anzahl von Frosttagen, an denen die Temperaturen unter 0 Grad Celsius abfallen, habe um mehr als sieben Prozent abgenommen. Es werde im Winter künftig eher regnen als schneien, hieß es. Mit den veränderten klimatischen Verhältnissen würden sich auch die Bedingungen für eine Beschneiung mit Kunstschnee verschlechtern. Der Erwärmungstrend führe zudem dazu, dass sich das Beschneiungspotenzial in den unwirtschaftlichen Bereich verschiebe.