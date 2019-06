Oberlauterbach/Falkenstein: Neue Scheune soll Dorfleben bereichern

Leader-Programm Das Leader-Programm der EU existiert seit 1991 und fördert Projekte im ländlichen Raum. Momentan läuft die Förderperiode 2014-2020, in der Sachsen ein Leader-Budget von 427 Millionen Euro hat. Das wird auf lokale Aktionsgruppen (LAGs) verteilt, die die Gelder verwalten und entscheiden, was mit wie viel Geld gefördert wird. Regionen, die LAGs werden möchten, müssen sich im Vorfeld einer Förderperiode mit einer Entwicklungsstrategie bewerben. In Sachsen gibt es in dieser Förderperiode 30 unterschiedlich große LAGs, die fast die komplette Fläche Sachsens abdecken. Wie viel Geld eine LAG zur Verfügung hat, hängt davon ab, wie groß die Bevölkerungszahl der Region ist, die sie verwaltet.