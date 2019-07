Mehr als drei Wochen nach dem Brand in einer Galvanikfirma bei Reichenbach liegen die Ergebnisse der Futtermittel-, Obst- , Gemüse- und Eierproben vor. Nach Angaben des Vogtlandkreises lägen die ermittelten Schadstoffwerte unterhalb der zulässigen Höchstmenge und wiesen in den meisten Fällen keine erhöhten Konzentrationen auf.

Untersucht worden sei unter anderem auf Schwermetalle, Dioxine und Furane. Konzentrationen seien bei Zink und Molybdän gemessen worden. Diese könnten jedoch nicht zu einer gesundheitlichen Gefährdung führen, hieß es. Die Ende Juni für das Belastungsgebiet herausgegebenen Empfehlungen wurden aufgehoben. So habe auch der Starkregen an den vergangenen Wochenenden viele der staubförmigen Ablagerungen an den Pflanzen abgewaschen.