Mit den kleinen Lego-Rampen können Rollstuhlfahrer in Plauen in Zukunft besser in Geschäfte und Einrichtungen gelangen. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Am Freitag ist in Plauen die erste Rampe für Rollstuhlfahrer aus Lego-Steinen getestet worden. Mit dem Lego-Projekt soll am Eingang zu Geschäften und Einrichtungen Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer gewährleistet werden. Die Plauener haben dafür in den vergangenen sechs Monaten tausende der kleinen bunten Steinchen gespendet. Für die Plauener Behindertenbeauftragen Heidi Seling ist das nur der erste Schritt. "Bis zum Jahresende sollen insgesamt zehn Lego-Rampen in Plauen angelegt werden. Mit dem Projekt haben wir am ersten Dezember 2019 begonnen. Jetzt haben wir es geschafft, die erste Rampe zu übergeben." Die Rampe sei ein Prototyp, mit dem die technische Seite des Lego-Projekts getestet werden solle.