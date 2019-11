In einer ersten Welle sollen weltweit gut 5.000 Stellen abgebaut werden. Im sächsischen Werk in Limbach-Oberfrohna werden 860 Stellen wegfallen. Die verbleibenden 370 Mitarbeiter sollen in andere Arbeitsbereiche versetzt werden, heißt es vom Konzern. Auch betriebsbedingte Kündigungen werden derzeit nicht ausgeschlossen.

Im Zuge der Umstrukturierung verkündete der Autozulieferer das Aus für das Geschäft mit Hydraulik-Technik für Verbrennungsmotoren. Die Fertigung der Komponenten für Benzin- und Dieselantriebe soll "in den kommenden Jahren" auslaufen, so das Unternehmen. Die Hydraulik-Nachfrage sei eingebrochen. Bisher stellt Continental dafür Teile wie Hochdruckpumpen oder Einspritzdüsen in Limbach-Oberfrohna her. Vor der Sitzung des Aufsichtsrates am Mittwoch in Hannover hatten Hunderte Continental-Mitarbeiter aus ganz Deutschland gegen die geplanten Stellenstreichungen protestiert.