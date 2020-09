Die Mitarbeiter von MAN in Plauen kämpfen weiter um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Sie haben sich mit einer Betriebsversammlung am Dienstag an einem bundesweiten Aktionstag aller MAN-Standorte beteiligt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft IG Metall. Ziel sei es, betriebsbedingte Kündigungen zu verhindern und die beste Lösung für den Erhalt der Arbeitsplätze zu verhandeln.