Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig will die geplanten MAN-Werksschließungen in Plauen und im österreichischen Steyr nicht kampflos hinnehmen. In einer gemeinsamen Videopressekonferenz der SPD Sachsen mit der SPÖ Oberösterreich sagte Dulig am Donnerstag: "Wir erwarten von MAN und Volkswagen Lösungen zur Standortsicherung. Wir erwarten, dass MAN die Entscheidung revidiert."