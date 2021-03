Das MAN-Werk in Plauen ist offenbar gerettet. Das sogenannte Bus Modification Center soll zum 1. April 2021 Teil des Thüringer Sonderfahrzeugherstellers Binz Ambulance- und Umwelttechnik GmbH werden, wie beide Unternehmen und das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilten. Damit ist die von MAN angekündigte Schließung des Standortes im Vogtland abgewandt.

"Ich bin froh, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unserer Betriebsstätte in Plauen unter einem anderen Eigentümer eine Zukunftsperspektive aufzeigen können", so Andreas Tostmann, Vorsitzender des Vorstands der MAN. Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig zeigt sich zufrieden über die Übernahme.