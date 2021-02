Mit dem vom MAN-Konzern im vergangenen Jahr verkündeten Aus für das Werk in Plauen will sich vor Ort niemand abfinden. Mitarbeiter, Betriebsrat und Politik fordern Lösungen für einen Fortbestand des Unternehmens. Der Automobilkonzern verfolgt derweil offenbar eine andere Taktik.

Vor einem Monat hat Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer dem Chef des MAN-Mutterkonzerns, der Volkswagen AG, Herbert Diess, einen Brief geschrieben. Sein Appell: Auch wenn MAN Plauen aufgibt, müsse die Produktion vor Ort erhalten bleiben. Auf eine Antwort wartet Plauens Oberbürgermeister bis heute. "Ich glaube, dass ich mit diesem Brief richtig getroffen habe", sagte er. "Die Problematik ist auch für VW nicht vom Tisch, weil eine Industriebrache in dieser Stadt zu hinterlassen, wenn die Produkte abgezogen werden, ist inakzeptabel für alle." Es sei an der Zeit, das Image von VW und MAN generell in Frage zu stellen, so Oberdorfer weiter. Man müsse den Automobilkonzern zu einem Verkauf des innovativen Betriebes bewegen.