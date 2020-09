Das Werk der Volkswagentochter MAN in Plauen steht möglicherweise vor dem Aus. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sollen konzernweit bis zu 9.500 von insgesamt rund 36.000 Stellen gestrichen und damit Milliarden eingespart werden. Neben anderen Standorten könnte der Produktionsstandort Plauen mit 150 Mitarbeitern komplett geschlossen werden, hieß es.

Man wolle Produktion und Entwicklung an andere Standorte verlegen und damit bis 2023 eine "Ergebnisverbesserung" von 1,8 Milliarden Euro erzielen, so das Unternehmen. Nun werde man zeitnah Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen. Für Freitagnachmittag ist bereits eine Gewerkschaftsversammlung vor dem Plauener Werk angekündigt.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte zu den im Raum stehenden Plänen von MAN, das letzte Wort sei noch nicht gesprochen. Die Konzernleitung müsse nun die Karten offen auf den Tisch legen. Er baue auf konstruktive Gespräche des Konzerns mit Betriebsrat und Gewerkschaft. MAN Bus Modification Center Plauen sei ein hoch spezialisierter Standort mit bestens qualifizierten und motivierten Beschäftigten, so Dulig. Er habe sich erst im Juli von der positiven Entwicklung des Standortes überzeugen können.

Beim Konzernbetriebsrat stoßen die Pläne auf massiven Widerstand. Es könne nicht sein, dass Stellenabbau und Standortschließungen die einzigen Lösungsansätze seien, die dem Vorstand einfielen, sagte der Vorsitzende Saki Stimoniaris am Freitag. Sparprogramme "nach der Rasenmähermethode" seien mit dem Betriebsrat nicht zu machen. Daran ändere auch die Corona-Krise nichts. "Die Belegschaft kann weder etwas für die roten Zahlen noch für Corona. Doch für beides sollen wir nun büßen", so Stimoniaris.

MAN hatte bereits im März ein umfassendes Sparprogramm und einen Konzernumbau angekündigt, um Investitionen in neue Technologien zu stemmen. Die Branche ist auch wegen der weltweit stark sinkenden Nachfrage nach Lastwagen unter Druck. In Europa rechnete MAN schon vor der Corona-Pandemie mit einem Rückgang um zehn bis 20 Prozent in diesem Jahr.