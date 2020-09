Jens Perner hat Tränen in den Augen. Seit mehr als 20 Jahren ist er bei MAN in Plauen beschäftigt. Er liebt seinen Job, so wie viele seiner Kollegen. "Es sind ja viele mit der Firma verbunden, manche sind 40 Jahre in dem Betrieb, das kratzt sehr an den Nerven", erzählt er. Man versuche das Beste aus der Situation zu machen, denn jetzt die Flinte ins Korn zu werfen, gehe nicht. "Wir geben die Hoffnung nicht auf, mehr können wir nicht machen", so Perner.