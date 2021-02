"Das war ein Herstellungsverfahren der Spannstähle Ende der 60er Jahre, die dort eingeführt wurden", so Ullmann. "Sie versagen nicht langsam, wie andere Stähle, sondern es kann der Fall eintreten, dass so ein Spannstahl spontan versagt." Der schlimmste Fall wäre, dass die Brücke zusammenbreche. "Würden wir Bewegungen feststellen, wäre auch kein Zeitraum mehr gegeben", sagt Ullmann.

Schon allein deshalb habe die Stadt Pläne und ein Konzept für einen Brückenneubau längst fertig, so Ullmann. "Die Brücke besteht aus zwei Überbauten, so dass wir einen Überbau abbrechen und erneuern können und dann in der Folge erst den zweiten Überbau", sagt er. Über ein Behelfsgleis und Behelfsweichen sei so ein Straßenbahnverkehr über ein Gleis möglich.