Im Vogtland- und auch im Erzgebirgskreis haben sich die gemeldeten Krätze-Fälle im vergangenen Jahr erhöht. Waren es im Vogtlandkreis 2018 noch 138 Fälle, stieg die Zahl 2019 auf 199 Fälle, im Erzgebirgskreis sogar von 173 auf 231 Fälle. Das teilten die Landratsämter auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Zuerst hatte die Freie Presse berichtet . Die Fallzahlen pro Jahr unterliegen allerdings ständig Schwankungen, so die Pressestelle des Landratsamtes Erzgebirgskreis. Aus dem Landratsamt in Plauen hieß es, man könne sich die Ursachen des Anstiegs nicht erklären.

In Chemnitz bleiben die Zahlen mit 222 Fällen 2018 und 219 Fällen 2019 nahezu konstant. Das Gesundheitsamt führt das auf eine bessere Prävention zurück. So wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

"Krätze war nie weg", so Susanne Glasmacher, Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts. "Die Krankheit war bloß nicht so im Fokus." Es gibt keine bundesweite Meldepflicht für Krätzefälle. Nur Erkrankungen aus Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindergärten, Pflegeheime und Obdachlosenheimen, werden an die Gesundheitsämter gemeldet. Daher gibt es keine bundesweiten Statistiken. "Aufgrund von Krankenhausdiagnosen können wir aber langjährige Zyklen feststellen, deren Ursachen nicht bekannt sind", so Glasmacher. Auch gebe es große regionale Unterschiede.