Eine Frau ist bei einem Messerangriff mitten auf der Straße am Freitag in Plauen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stach ein 39 Jahre alter Deutscher am Freitagmorgen auf der Friedensbrücke unvermittelt auf die 48 Jahre alte Frau ein und flüchtete zunächst. Augenzeugen hatten laut Polizei gesehen, wie der Mann gegen 8:30 Uhr plötzlich die Straßenseite gewechselt und mit einem Messer auf die Frau eingestochen hatte.