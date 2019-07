In Plauen soll eine Frau ihren Ehemann am Sonntag bei einem Streit mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 59-Jährige in ein Krankenhaus. Gegen die 37 Jahre alte Frau sei Haftbefehl erlassen worden. Sie kam laut Polizei in eine JVA.