Die vogtländische Weihnachtsfigur Moosmann soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Das zumindest wünscht sich der Heimatverein im obervogtländischen Schöneck und hat pünktlich zum Start in die Adventszeit die Initiative ergriffen. Gemeinsam mit anderen Vereinen der Region soll der Plan in die Tat umgesetzt werden.

Der aus Holz geschnitzte Moosmann sei ein echtes Alleinstellungsmerkmal für die Region und darauf müsse auch dementsprechend aufmerksam gemacht werden, sagt Ralf Edler, Chef des Schönecker Heimatvereins. "Den Moosmann gibt es gar nicht woanders. Das gehört einfach zu uns und warum sollen wir das nicht bekannt machen", so Edler. "Das wäre doch ein Ding, wenn wir den Moosmann als immaterielles Weltkulturerbe eintragen lassen."

Jan Hartmann, Ortschronist von Grünbach, der sogenannten Moosmann-Gemeinde des Vogtlandes, ist von der Idee begeistert. Den Ursprung hat die Weihnachtsfigur in einer mehr als 200 Jahre alten vogtländischen Sage. "Der Moosmann ist drei Fuß groß, wohnt in den Wäldern und hat armen Leuten geholfen, wenn sie ihm geholfen haben", erzählt Hartmann. "Er ist eigentlich der Lichterträger im Vogtland und so ist des die Weihnachtsfigur geworden."