Bei der Mundharmonika-Herstellung ist höchste Präzision gefragt. Bildrechte: dpa

Die Manufaktur Seydel wurde 1847 gegründet. Seitdem werden am Firmensitz in Klingenthal im Vogtland ununterbrochen Mundharmonikas hergestellt, zum größten Teil in Handarbeit. Dank hoher Qualität und innovativer Produkte wie der ersten in Serie hergestellten chromatischen Mundharmonika mit Edelstahl-Stimmzungen überstand die Manufaktur 2004 auch eine Insolvenz. Derzeit werden rund 20 Mitarbeiter beschäftigt.