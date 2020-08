Im Vogtlandmuseum Plauen ist am Freitag der sogenannte "Raum der Vögte" eröffnet worden. Der neue Ausstellungsbereich schließt laut Museumsleiter Martin Salesch eine geschichtliche Lücke und soll zukünftig eine wichtige Säule der Schau bilden. Darin soll gezeigt werden, warum das Vogtland so heißt, wer die Vögte waren und was die historischen Besonderheiten der Region sind. Zu sehen sind Urkunden, Landkarten und andere Objekten aus der Entstehungszeit des Vogtlandes.