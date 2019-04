Trompete ausgezeichnet Deutscher Musikinstrumentenpreis geht ins Vogtland

Seit 1990 wird der Deutsche Musikinstrumentenpreis verliehen. In diesem Jahr geht er für eine Trompete an die Firma Buffet Crampon in das vogtländische Markneukirchen. Der Preis wird am Freitag im Rahmen der Musikmesse in Frankfurt verliehen.