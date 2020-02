Bahnfans haben am Sonnabend die Qual der Wahl. Gleich zwei Sonderfahrten versprechen Reisen wie mit der Deutschen Reichsbahn. Im Adorf geht ein Leichttriebwagen, bekannt auch als Ferkeltaxi, auf Fahrt zwischen Adorf und Zwotental. Veranstalter sind die Eisenbahnnostalgie Vogtland und der Förderverein Obervogtländische Eisenbahn. Die Zug pendelt vier Mal am Tag und hält in Gunzen und Siebenbrunn. Der Verein widmet sich der Geschichte der sogenannten CA-Linie, die einst Chemnitz mit Adorf über Aue verband. Mit Bau der Talsperre Eibenstock wurde die durchgehende Verbindung unterbrochen.