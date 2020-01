In Holland und England gibt es dagegen schon seit längerer Zeit Initiativen, um Menschen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und aus der Isolation zu holen. Zum Beispiel mit Plauderecken in Supermärkten oder Apotheken.

Sabine Zimmermann, die für die Linken im Bundestag sitzt und Vorsitzende des Familienausschusses ist, will diesem Beispiel folgen und im Vogtland einen Arbeitskreis gegen Einsamkeit ins Leben rufen. "Die Gesellschaft muss natürlich handeln. Das heißt, dass man hier ganz konkret das Leben altersgerecht ausrichtet. Das muss natürlich koordiniert werden. Die Vereine, Verbände und Gewerkschaften müssen gemeinsam Ideen entwickeln." So könne man gemeinsam das Thema Einsamkeit im Vogtland angehen.

Entsprechende Arbeitsgruppen gibt es im Vogtland schon seit langem, hält die Sprecherin der Plauener Volkssolidarität dagegen. Vielmehr scheitere es am Geld. Denn die Mittel in den Sozialverbänden seien begrenzt, so Anja Kropfganz. "Es gibt viele, viele Arbeitsgruppen im Vogtland, wo auch die Volkssolidarität dabei ist. Es gibt auch die 'Liga', das ist ein Zusammenschluss von den Sozialverbänden, wie Caritas, Diakonie und AWO." Dort würden Themen bearbeitet, die alle betreffen. "Aber der Staat ist auf jeden Fall gefragt, weil wir können das mit dem Geld nicht lösen, wir können das mit der Armut nicht lösen. Da ist die Politik gefordert."



Auch bei der Bundesregierung stehe die zunehmende Vereinsamung von Menschen mittlerweile auf der Tagesordnung, sagt Sabine Zimmermann. Sie gehe davon aus, dass der Bund in absehbarer Zeit Geld für entsprechende Projekte bereitstellen werde.