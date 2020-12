Für Leute mit viel Sitzfleisch Erlbach mit neuer Attraktion: Die Riesenbank

Es fühlt sich schon etwas seltsam an, wenn man auf der Riesenbank Platz genommen hat: Die Beine baumeln in der Luft. Anlehnen kann man sich nicht, weil die Rückenlehne viel zu weit weg ist. Andre Worbs, der Ortsvorsteher von Erlbach, sieht in dem hölzernen Koloss weit mehr als nur eine Sitzgelegenheit.