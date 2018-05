Die jüngste Serie von Schwarmbeben im Vogtland hat an Heftigkeit zugenommen. Wie die der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mitteilte, wurden am Sonnabendvormittag Erschütterungen mit einer Stärke von 3,3 auf der Richterskala gemessen. Das sei der höchste Wert seit dem erneuten Einsetzen der Beben.

Bildrechte: IMAGO

Die aktuelle Schwarmbeben-Serie hatte am Himmelfahrtstag begonnen. Dabei hatten die Wissenschaftler noch eine maximale Magnitude von 2,9 registriert. Dazu kamen noch zahlreiche schwächere Erschütterungen. Das Epizentrum lag in beiden Fällen kurz hinter der Grenze Sachsens zu Böhmen zwischen den Orten Luby und Nový Kostel, wenige Kilometer östlich von Bad Brambach. Die stärksten Erschütterungen waren für die Menschen spürbar, aber keine Gefahr. Die bestehe erst ab Stärke 5, erklärten die Geowissenschaftler. Der höchste Wert in den vergangenen zehn Jahren sei jedoch eine 4 gewesen.