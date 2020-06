In der Babyklappe in Plauen ist am Sonntag ein neugeborener Säugling abgelegt worden. Darüber informierte das Landratsamt des Vogtlandkreises am Montag. Den Angaben zufolge wurde der Rettungsdienst gegen 23 Uhr alarmiert. Das Baby wurde zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.