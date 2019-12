Tausende Leben hat die 112 gerettet. Es gibt wohl kaum eine Telefonnummer an der so viel Krankheit, Schicksal, Tod und vor allem Rettung hängt. Der gebürtige Sachse Siegfried Steiger gilt als Architekt des deutschen Rettungswesens. Er hat den Notruf 112 erfunden. Sein Geburtsort Schönberg bei Bad Brambach setzt ihm am Sonntag ein Denkmal. Nach einer Feierstunde soll eine Bronzeguss-Tafel enthüllt werden.

Laut Adler kommt die Familie Steiger persönlich zur Feierstunde. "So kann er an seinem Geburtsort würdig geehrt werden“, sagte Adler. Siegfried Steiger wohnt heute in Baden-Württemberg. Er feiert am 15. Dezember seinen 90. Geburtstag.