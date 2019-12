Herr Deckert, die Auerbacher wollen den Berlinern die Hand reichen. Wie ist es zur Entscheidung zur Einladung gekommen?

Manfred Deckert: Uns hat der Mannschaftsleiter Volkhardt Kramer informiert, dass eine Einladung nach Berlin gegangen ist. Man will sich einfach zusammensetzen und möchte das Ganze, was da außer den Berlinern niemand gehört hat, noch mal auswerten. Auch damit die Jungs sich kennenlernen, dass sie sich vielleicht auch nochmal die Hand reichen. Das soll Anlass des Treffens sein - als Geste von Auerbach.

Und es ist schon starker Tobak, wenn man hier von schwerwiegenden Rassismusvorwürfen spricht, obwohl Schiedsrichter, Linienrichter und Zuschauer davon nichts mitgekriegt haben. Und eine Mannschaft das Feld verlässt, ohne einen Kommentar abzugeben, um dann mit Pressemeldungen in die Öffentlichkeit geht. Das ist alles ein bisschen verwunderlich.

Nun will - wahrscheinlich aufgrund dieser Pressemitteilung - die Deutsche Olympische Gesellschaft den Herthanern eine Fairplay-Medaille verleihen. Das wirkt in diesem Zusammenhang voreilig ...

Ich höre zum ersten Mal, dass hier ein Fairplay-Preis vergeben werden soll. Ich finde das ein bisschen übereilt und überzogen. Man sollte insgesamt mal nachdenken, ob die ganze Fankultur im Fußball, vielleicht doch mal mehr mit Vorbildern und auch die Spieler mit mehr Vorbildrolle in die ganze Geschichte reingehen sollten. Und ja, es ist ein schwieriges Thema. Auf den Plätzen geht es immer mal ruppig zu. Aber wie gesagt, bis jetzt war es eigentlich immer so, dass die Athleten sich danach die Hand geschüttelt haben. Und ich finde es auch traurig, dass es mit so einer Wucht jetzt auf Auerbach geprasselt ist.

Was könnten Sie sich vorstellen, was der Fußball tun kann, um Fan- und Spielerkultur zu verbessern?

Ich will um Gotteswillen nicht alle Fans über einen Kamm scheren. Es gibt wie überall sone und solche. Aber wenn ich oftmals diese sogenannten Schwarzen Blöcke sehe, die dann sich aufführen als wären die Spieler, die Menschen und Sportler sind, so etwas wie ihre Leibeigenen: Dass diese sich rechtfertigen müssen, wenn sie ein Spiel verloren haben, dass denen mit Fäusten gedroht wird. Also, das hat mit Fankultur nichts zu tun. Da wären meines Erachtens die ganzen Vereine dran, hier mehr Ordnung in die Stadien zu bringen. Vor allen Dingen in Richtung der sogenannten Hardcorefans.

Denken Sie, dass die Einladung von Hertha angenommen wird?

Ich glaube es fast nicht. Also, wie gesagt, unseren Verantwortlichen in Auerbach ist viel daran gelegen, diese ganze Geschichte aus der Welt zu schaffen. Es ist ein Schritt auf die Herthaner zu: Lasst uns zusammensetzen, gemeinsam in einem vertraulichen Gespräch jede Seite hören und anschließend machen wir noch einen Training oder ein Übungsspiel zusammen. Aber ich glaube es fast nicht, dass Hertha hier zusagen wird.

Das Gespräch führte Thomas Friedrich.

Quelle: MDR/ma