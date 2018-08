Die beiden Leichen, die in einem Fischaufzuchtbecken an der Talsperre Pirk gefunden wurden, sind am Freitag obduziert worden. Die Polizeidirektion Zwickau teilte mit, dass die Identität der beiden Toten mittlerweile feststeht. Demnach handelt es sich um ein Ehepaar aus Oelsnitz. Das Alter des Mannes gaben die Beamten mit 97 Jahren an, das der Frau mit 94. Bisher geht die Polizei nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leichen waren von Passanten am Mittwochabend in einem für die Fischzucht abgegrenzten Bereich etwa zehn Meter vom Ufer entfernt entdeckt worden. Feuerwehrleute brachten die Toten mit einem Boot an Land. Die Kriminalpolizei Zwickau sucht weiterhin Zeugen.

In Sachsens Gewässern hat es in den vergangenen Wochen zahlreiche tödliche Unfälle gegeben. Eine Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) weist bis zum Stichtag 20. Juli zwölf Badetote in Sachsen aus. So war am Mittwoch im Kiessee Birkwitz bei Pirna ein Mann tot aus dem Wasser geborgen worden. In der Kiesgrube Leuben ertrank in dieser Woche ein 27-Jähriger. Auch für eine 76 Jahre alte Frau am Halbendorfer See kam jede Hilfe zu spät.