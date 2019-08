Der Dresdner Frauenkirchenkantor Matthias Grünert startet am Mittwoch in Oelsnitz einen sogenannten Orgelmarathon durch das Vogtland. Im Rahmen der außergewöhnlichen Konzertreihe will er an fünf aufeinander folgenden Tagen 30 verschiedene Orgeln in der Region erklingen lassen. Das Musikprojekt soll auf die vielfältige Orgellandschaft aufmerksam machen. Der Orgelmarathon wurde 2004 ins Leben gerufen. Seitdem findet er einmal im Jahr in wechselnden Regionen statt. die jeweils halbstündigen Konzerte sind für Besucher kostenlos.