Ohne Beute haben sogenannte Planenschlitzer im Vogtland ihr Vorhaben beenden müssen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Unbekannte am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz Großzöbern an der Autobahn 72 die Plane eines Sattelschleppers aufgeschnitten. Allerdings war der Auflieger leer. So hinterließen die Täter lediglich ein Loch von rund 100 Quadratzentimetern und einen Sachschaden von geschätzten 50 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen gesehen haben.