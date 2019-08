Ein Rettungssanitäter ist am Sonnabend in Plauen von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei vor der Notaufnahme des Helios Vogtland Klinikums. Der Täter schlug mehrmals auf den 39-Jährigen ein und verletzte ihn so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Anschließend beschädigte er einen Rettungswagen, eine Schrankenanlage und die Außenspiegel von drei Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.