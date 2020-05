In Plauen ist in einem Mehrfamilienhaus am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Kinderwagen, der im Hausflur des Gebäudes stand, in Flammen, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Es bildete sich starker Rauch. Insgesamt mussten sich 13 Menschen ins Freie retten.