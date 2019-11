Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat an den Mut der Menschen erinnert, die vor drei Jahrzehnten für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen sind und so die Mauer zu Fall gebracht haben. "Unglaublich mutige Menschen haben im Herbst 1989 durch ihren ganz persönlichen Einsatz die Freiheit erkämpft", sagte Kretschmer laut vor veröffentlichtem Redemanuskript bei einer Festveranstaltung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am Sonnabend in Plauen. "Ganz besonders dankbar sind wir den vielen Menschen in Plauen, die damals als erste zu Massenprotesten auf die Straße gegangen waren."