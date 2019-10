Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert das vogtländische Plauen am Montag an die friedliche Revolution in der DDR vor 30 Jahren. Dazu werden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing und Alt-Bundespräsident Joachim Gauck am Plauener Wende-Denkmal erwartet. Die Veranstaltung endet mit einem Friedensgebet in der Lutherkirche.

Im Anschluss wird Gauck in der Kirche mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sowie Zeitzeugen zu einer Podiumsdiskussion erwartet. In Plauen fand am 7. Oktober 1989 eine der ersten friedlichen Massendemonstrationen gegen das DDR-Regime statt - am damaligen Tag der Republik, der als staatlicher Feiertag an die Gründung der DDR 40 Jahre zuvor erinnerte.



Nach Ansicht von Göring-Eckardt wird Plauen im Zusammenhang mit den Ereignissen vom Herbst 1989 oft übersehen. Am 7. Oktober seien rund 15.000 Menschen auf die Straße gegangen, um ihren Protest auszudrücken, sagte die Politikerin. "Es war der erste Sieg über die Staatsmacht, Dresden und Leipzig folgten." Göring-Eckardt betonte, wie wichtig es sei, daran zu erinnern, dass die Mauer vor 30 Jahren "nicht einfach so" umgefallen sei. "Sie wurde zum Einsturz gebracht von Tausenden Menschen in der damaligen DDR, die ihre Angst abgeworfen hatten und mit Mut im Herzen und Kerzen in den Händen für Demokratie, Freiheit und das Ende von Überwachung demonstrierten."