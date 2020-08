Die Stadt Plauen im Vogtland will illegale Graffiti-Schmierereien an Gebäuden reduzieren. Wie der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer am Dienstag mitteilte, habe sich dazu ein neuer Arbeitskreis gebildet. Diesem gehörten unter anderem Vereine, Sozialarbeiter und Künstler an. "Wir haben uns mehrere Maßnahmen überlegt, die langfristig Besserung bringen sollen", so Oberdorfer.