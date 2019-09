"Abfallhai" so nennt sich ein neuartiger High-Tech Papierkorb, der in Plauen für mehr Sauberkeit sorgen soll. Entwickelt wurden die Tonnen von einer Schweizer Firma. In Zürich und in Wien sind sie bereits Standard. Für die Stadt Plauen kam das Angebot der Schweizer Firma, die intelligente Mülltonne ein Jahr lang zu testen, wie gerufen. Denn seit die neue Kreisabfallsatzung gilt, werden in der Vogtlandstadt zunehmend Papierkörbe mit Hausabfällen zugemüllt, sagt Lutz Armbruster von der Städtischen Gebäude- und Anlagenverwaltung.