Ein Jagdhund hat in Plauen ein Kind angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen war am Donnerstagabend mit dem Fahrrad an einem Gartengrundstück vorbeigefahren, als sich das angeleinte Tier losriss und mehrere Male zubiss. Dem herbeieilenden 55 Jahre alten Hundebesitzer gelang es, den Hund wieder unter Kontrolle zu bringen.