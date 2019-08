Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen IS-Propagandisten aus Plauen erhoben. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Dem 23 Jahre alten Syrer wird zur Last gelegt, in Deutschland um Mitglieder oder Unterstützer für den "Islamischen Staat" (IS) geworben zu haben. Dabei soll er im Internet Bilder und Videos mit gewaltverherrlichendem Inhalt sowie IS-Symbolen verbreitet haben. Außerdem soll er laut Staatsanwaltschaft eine Schrift versendet haben, die als Anleitung zur Begehung von Gewalttaten verwendet werden kann.