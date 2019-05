Autodiebstahl, Unfall, Fahrerflucht - Polizei Plauen stoppt 13-Jährigen

Ein 13 Jahre alter Junge hat am Mittwoch in Plauen einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der Teenager fuhr mit einem Pkw die Engelstraße in Richtung Friedensstraße entlang, kam nach rechts ab und stieß gegen einen geparkten Transporter. Laut Polizei fuhr er danach unbeirrt weiter. Als Beamte des Polizeireviers Plauen sowie der Bundespolizei den Unfallverursacher kurze Zeit später am Oberen Bahnhof aufgriffen, stellten sie fest, dass es sich um einen 13-Jährigen handelte.