Am MAN-Standort Plauen ist in den vergangenen Monaten gemeinsam mit renommierten Experten und Partnern ein Fahrzeug für mobile Corona-Tests entwickelt worden, das sogenannte MAN Coronavirus Diagnostikfahrzeug. Nach Konzernangaben sind mit dem mobilen Labor bis zu 500 Tests am Tag möglich. Demnach könnten in dem Labor bereits nach einer Stunde vor Ort die Testergebnisse ausgelesen und sofort an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden. Nach Angabe von Betriebsrats-Chef Marcus Galle liegen allein für dieses Fahrzeug bereits 30 Bestellungen vor.

Dass wir solche Sonderanwendungen für Fahrzeuge beherrschen, das können wir damit wunderbar zeigen. Da bietet sich aus unserer Sicht auch eine Chance für MAN. Marcus Galle MAN Betriebsrats-Chef in Plauen

Das seien schließlich Themen, die die Menschen bewegen, die in diesem Fall gesellschaftsrelevant seien. "Das Testmobil ist für alle Arten von Grippe geeignet, es muss nicht nur Corona sein. "Das zeigt, welches Potential an diesem Standort vorhanden ist."

Der Konzern will mehr als 9.000 Stellen abbauen. Die Schließung von drei Standorten - darunter auch der in Plauen - ist geplant. Als Grund wird der strukturelle Umbau von MAN genannt. Der Konzern wolle in Zukunft auf Elektro- und Wasserstoffantriebe setzen, teilte Manuel Hiermeyer von der Presseabteilung mit. "Unsere Branche steckt in einem tiefgreifenden Strukturwandel. Um diesen nicht nur zu bewältigen, sondern auch die sich daraus ergebenden Chancen zu nutzen und die Neuausrichtung aktiv zu gestalten, werden wir MAN neu aufstellen." Nur so sei die Zukunft des Unternehmens zu sichern. "Dafür sind auch harte Einschnitte notwendig." Nur so ließen sich nötige Gelder für Investitionen generieren, sagte Hiermeyer. Die Corona-Krise habe die Situation zusätzlich verschärft, sei jedoch nicht ausschlaggebend für die geplanten Einsparungen.

Für den Plauener Betriebsratschef Markus Galle ist diese Argumentation unverständlich. „Die Elektromobilität ist bei uns schon längst gelebte Fahrzeugtechnik. Sie ist nichts Neues, sondern seit langem tägliches Geschäft." Zudem sei die Modifikation von Fahrzeugen unabhängig von der Art des Antriebs der Fahrzeuge. "Wir bauen jedes Fahrzeug kundenspezifisch aus, egal, welchen Antrieb das Fahrzeug hat. Damit sind wir für die Zukunft gewappnet," so Galle weiter.

Markus Galle: Ein Stück fehlende Wertschätzung

Markus Galle sieht in der Werbung des Konzerns für das neue Corona-Fahrzeug und dem gleichzeitigen Festhalten an den Schließungplänen für den Standort kein gutes Zeichen. "In der offiziellen Pressemeldung über das Coronavirus-Diagnostikmobil möchte MAN nach meiner Vermutung nicht verbunden werden mit der Diskussion um den Standort." Das erzeuge Unverständnis und auch Traurigkeit. Es sei ein Stück fehlende Wertschätzung, die da zum Ausdruck käme.

Man fühlt sich mit dem, was man schafft, nicht anerkannt. Markus Galle Betriebsratschef MAN Plauen

Die Mitarbeiter in Plauen fühlen sich mit ihrer Arbeit von der MAN-Konzernspitze nicht anerkannt. Bildrechte: dpa

OB Oberdorfer und Sachsens Landesregierung für Erhalt des Plauener Werks

Der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer hat den Mitarbeitern inzwischen seine Unterstützung zugesagt. "Ich stehe mit dem Ministerpräsidenten im Kontakt, habe ihn auch schriftlich eingeladen, nach Plauen zu kommen." Zuvor hatte sich auch schon Sachsens Wirtschaftsminister für den Erhalt des Plauener Werks eingesetzt. Gerade mit dem Coronavirus-Diagnostikfahrzeug könne der Standort Sachsen maßgeblich zur schnellen und umfassenden Eindämmung der Pandemie in Deutschland und darüber hinaus beitragen. Deswegen lohne sich der Einsatz für den Standort unbedingt.

