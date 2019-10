Der Plauener CDU-Stadtrat Jörg Schmidt will die Sicherheitslage zur nächsten Stadtratssitzung thematisieren. Er bezeichnet die Lage als äußerst prekär. "Wir haben in der Vergangenheit auch schon an den Stellschrauben, wo wir drehen konnten, versucht zu drehen, mit dem Kriminalpräventiven Rat, den wir ja etabliert und vorangetrieben haben, um solche Vorfälle auch auszuwerten." Aber es müsse konstatiert werden, dass sich die Sicherheitslage verändert habe, so Schmidt. Bei der Tat am vergangenen Wochenende, bei der ein 19-jähriger Somalier erstochen wurde, soll es sich laut Staatsanwaltschaft offenbar um ein Beziehungsdrama gehandelt haben.



Der AfD-Landtagsabgeordnete Ulrich Lupart ging zuvor von Beschaffungkriminalität aus. Auch wenn sich dieser Verdacht nicht bestätigte, sei es höchste Zeit zu handeln, sagte Lupart. "Mir geht es darum, dass ganz schnell in Plauen reagiert wird, einen Runden Tisch für Sicherheit einzuberufen." Man habe nicht nur Messerstechereien in der Stadt, sondern "auch die Problematik mit Rauschmitteln, das geht bis an die Schulen". Plauen versinke im Moment im Chaos, meint Lupart.