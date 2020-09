Der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP) hat sich mit Briefen an den Vorstand von MAN und Politiker gewandt. Die Stadt Plauen teilte am Montag mit, dass Oberdorfer Schreiben an MAN-Vorstandsmitglied Gunnar Kilian und MAN Bus&Truck-Vorstandsvorsitzenden Andreas Tostmann geschickt hat. Darin hat er sich bestürzt über die Schließungspläne gezeigt. Er erinnerte an ähnliche Pläne im Jahr 2014. "Damals wurde zugesagt, den Standort Plauen mit 147 Arbeitsplätzen und den vier Geschäftsfeldern Bus-Modifikationszentrum, Bereich Sanierung - Recycling - Rückbau, Lackiercenter und Komponentenfertigung zu etablieren und langfristig auszubauen." Dies sei in den letzten Jahren gelungen.