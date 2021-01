In Plauen sind im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Tempo- und Rotlichtsünder erwischt worden. Wie die Bußgeldstelle der Stadt mitteilte, lag die Zahl im Jahr 2019 noch bei 60.000 festgestellten Verstößen. Knapp 13.000 Mal löste die Kamera des mobilen Blitzerfahrzeugs der Stadt im letzten Jahr aus, etwas mehr als 27.000 Mal blitzte es laut Stadtverwaltung an den stationären Anlagen.

Auch zukünftig will die Stadt ihre Geschwindigkeitskontrollen vor Kitas, Schulen, in verkehrsberuhigten Bereichen und an Unfallschwerpunkten fortsetzen. Dafür soll bis Ende des Jahres ein weiteres Fahrzeug zur mobilen Überwachung eingesetzt werden. Zudem sollen in Plauen drei weitere Blitzer an Ampeln installiert werden. Der Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Radfahrern, Moped- und Motorradfahrern soll dabei besonders im Fokus stehen, hieß es.