Mehrere Menschen haben am Mittwochabend in Plauen gegen Rechts demonstriert. Der Runde Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage im Vogtlandkreis wandte sich in einer Kundgebung am Wartburgplatz gegen ein Konzert des Neonazis Michael Regener. Der Liedermacher trat in den Räumen des Dritten Wegs auf.