Vier Wochen am Südpol. Diese ungewöhnliche Dienstreise tritt Werner Kirsten, Ingenieur der Jocketaer Firma Lehmann-UMT, am Montag an. Er soll Testfahrten eines überdimensionalen Frachtschlittens mit einer Traglast von 60 Tonnen begleiten. Seit 20 Jahren stellt seine Firma Lastenschlitten für Polarforscher her. Rund 200 Schlitten hat das Unternehmen bisher produziert und zum Beispiel nach Indien, China, Japan und Kanada geliefert.