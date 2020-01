Nach der Lieferung des Riesen-Transportschlittens an den Südpol hat die vogtländische Firma Lehman-UMT das nächste Projekt in der Umsetzung. Am Freitag wurden am Firmensitz in Jocketa sechs Frachtschlitten für einen Kunden in Norwegen verladen. In zwei Lkw werden sie zunächst knapp 3.000 Kilometer bis nach Tromsø in Norwegen transportiert.