Ein Mann hat in Plauen eine Fahrrad fahrende Postbotin am Sonnabend mit seinem Auto angefahren und schwer verletzt. Offenbar hatte er die Frau beim Herausfahren aus seiner Grundstückseinfahrt nicht gesehen.

Immer wieder kommt es an Grundstücksausfahrten zu Unfällen. So ist Mitte Juli in Putzkau ein Autofahrer schwer verletzt worden, als er beim Herausfahren aus einem Grundstück offenbar einen Laster übersehen hatte. Anfang Juli wurde in Dresden ein 29 Jahre alter Mitarbeiter der Stadtreinigung von einem E-Bike angefahren und schwer verletzt, als er eine Tonne vom Müllwagen in ein Grundstück ziehen wollte.